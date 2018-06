Wakacje w Grecji. Przedstawiamy wyspy i wybrzeże

Tegoroczne wielkie greckie wakacje na wyspach czy też w Grecji kontynentalnej? Gorąca Hellada to świetny wybór na lato 2018, niezależnie od tego, na jaki kierunek postawimy. Ułatwiamy podjęcie decyzji.

Kreta – wakacje tanio

Największa wyspa Grecji, usytuowana na Morzu Śródziemnym, to przede wszystkim gwarancja pięknej pogody i niezapomnianych plaż. Wzdłuż bardzo zróżnicowanej linii brzegowej tej stosunkowo suchej wyspy znajdziemy iście pocztówkowe zakątki, bajeczne laguny, zarówno piaszczyste, jak i kamieniste plaże i zapomniane zatoczki. Skąpej roślinności i suchemu klimatowi Krety towarzyszą wysokie temperatury i cieplutkie noce od maja bądź czerwca do października, a woda morska zachęca do korzystania z kąpieli morskich i uprawiania sportów wodnych.