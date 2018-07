Wakacje w Hiszpanii do 1500 zł. Tanie oferty na jesień 2018

Jak tanio spędzić urlop w Hiszpanii? Korzystać z ofert w polecanych hotelach na wybrzeżu z przynajmniej częściowym wyżywieniem, bezpośrednimi przelotami oraz transferami. Ułatwiamy wybór lokalizacji na nadchodzącą jesień 2018 – oto tanie rozwiązania.

Hiszpania na wakacje

Hotele w Hiszpanii

Tanie hiszpańskie wyspy

Najtańsze oferty wakacji na hiszpańskich wyspach znaleźliśmy na Majorce . Tego typu rozwiązania to przede wszystkim hotele trzygwiazdkowe klasy turystycznej, swoim malowniczym położeniem nie ustępujące obiektom wyższej klasy. Ich niezaprzeczalne atuty to bliskość plaży, zielona okolica, ładne baseny i widoki. Warto korzystać z tanich okazji zwłaszcza przed szczytem sezonu turystycznego oraz tuż po jego zakończeniu, kiedy to ceny są niższe, turystów zdecydowanie mniej, a wszędzie jest spokojniej. To także idealny okres na zwiedzanie ciekawych miejsc i wycieczki fakultatywne, oferowane wszędzie już na miejscu.

Kiedy będzie najtaniej w Hiszpanii?

Jesień w Hiszpanii

Warto wybrać się do Hiszpanii jesienią. To najbardziej atrakcyjna opcja dla osób starszych, które zwyczajnie nie najlepiej znoszą fale upałów oraz dla wszystkich tych, którzy nastawiają się na zwiedzanie i nie są zapalonymi plażowiczami. We wrześniu na wybrzeżu czy na wyspach z pewnością nie zmarzniemy. W ciągu dnia doświadczymy przeciętnie 27 st. C, nocą ok. 18, a morze ma temperaturę 24 kresek. Październik to natomiast 23 st. C w dzień przy jedynie odrobinę chłodniejszej wodzie i nawet 6 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę. Dopiero listopad przynosi ochłodzenie do 14 st. C, co przy przymrozkach i śniegu wówczas w naszym kraju jest i tak szczególnie kuszące.