Wakacje w Polsce. Już teraz trudno o wolny termin nad morzem

Do tłumów nad polskim morzem turyści są już przyzwyczajeni. W krajobraz nadbałtyckich kąpielisk wrosły parawanowe mozaiki. Coraz mniej dziwne wydaje się też wstawanie skoro świt, by zarezerwować dla siebie najlepszy kawałek plaży. Jednak zanim do tego dojdzie, trzeba najpierw znaleźć nocleg. Okazuje się, że na wakacje 2021 wcale nie jest to takie łatwe.