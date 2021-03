Londyn. Chaos na lotnisku Heathrow. "To nieludzkie"

Pasażerowie, którzy w niedzielę, 28 lutego wylądowali na lotnisku Heathrow w Londynie, przeszli istną gehennę. Kolejki do kontroli granicznej ciągnęły się nawet do 7 godzin. - Jedna matka musiała karmić swoje dziecko na podłodze. To nieludzkie - mówiła w rozmowie z BBC Alicia, wracająca z Wiednia.

Lotnisko Heathrow w Londynie Źródło: 123RF