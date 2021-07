Wakacje w Polsce. "Turysta już nie ucieknie przed opłatą za powietrze"

Proponuje dodanie do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych artykułu zobowiązującego sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe, campingi, pola namiotowe, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą lub świadczące usługi w zakresie wynajmu pokoi do prowadzenia ewidencji osób zobligowanych do uiszczania opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej, pobierania tych opłat i wpłacania ich na rachunek właściwego urzędu gminy w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrano.