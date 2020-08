Wakacje za granicą 2020. "Kreta świeci pustkami przez COVID-19"

W Polsce sierpień okazał się łaskawy dla urlopowiczów. Nie brakuje upalnych dni nad morzem, w całym kraju można cieszyć się piękną aurą, sprzyjającą wypoczynkowi. W związku z tym na nadmorskich plażach czasami nie można włożyć między koce lub parawany, przysłowiowej szpilki. Turyści rozstawiają się rano z zachowaniem odpowiednich odległości, ale co chwila nad wodę zmierzają kolejni plażowicze, chcący zaznać kąpieli słonecznych. W rezultacie strzeżone miejsca nad morzem zajmują tłumy.

Inaczej rzecz ma się na jednej z najpopularniejszych greckich wysp. Nasza czytelniczka przysłała do redakcji zdjęcie z Krety, gdzie wypoczywa z grupą znajomych. Jak podkreśla, zarezerwowała hotel na własną rękę, nie przyjechała do kurortu. Z jej relacji wynika, że greccy turyści i mieszkańcy, wzięli do serca obostrzenia, a strach przed wirusem sprawił, że wolą unikać ścisku na plaży.