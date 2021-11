Walencja z dziećmi. Idealny kierunek na rodzinny wypad o każdej porze roku

320 słonecznych dni w roku i średnio 19°C na termometrach w listopadzie – to wystarczający powód, by jesienią ruszyć z rodziną do – położonej nad Morzem Śródziemnym – Walencji. Tym bardziej, że bezpośrednie loty z Gdańska, Warszawy i Krakowa trwają niespełna 3,5 godziny.