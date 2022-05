Walia. Największe atrakcje w kraju czerwonego smoka, pora i żonkila

Zamek Conwy

Wycieczka do Walii nie może być "zaliczona" bez wizyty w co najmniej jednym z zamczysk. Wśród turystów dużą popularnością cieszy się średniowieczny zamek w mieście Conwy, na północy kraju. Budowla powstała w XIII wieku na zlecenie króla Anglii Edwarda I Długonogiego. Wydano na niego ok. 15 tys. funtów, co czyni go najdroższym z zamków tzw. "żelaznego kręgu". Zbudowany z kamienia obiekt posiada aż 22 wieże, trzy bramy i most.