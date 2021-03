Walia. Polak wybrał się z rodziną na lody. Został aresztowany

Radek Kotlarek zabrał żonę i syna do oddalonego o 22 mile (ok. 35 km) od rodzinnego miasta, Talacre. Razem z żoną martwili się, że nastolatek cierpi z powodu lockdownu. Rodzina przeżyła traumę, ponieważ nie mogła pojechać do Polski na pogrzeb bliskiego członka rodziny.