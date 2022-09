Wat Sam Phran. Olbrzymi smok oplótł świątynię

We wnętrzu smoka, oplatającego świątynię, znajdują się spiralne schody oraz posągi Buddy. Przed wejściem do sakralnego budynku turystów wita grupa kobiet w białych ubraniach. Kolor stroju staruszek też nie jest przypadkowy, bo nawiązuje do religii. W buddyzmie zakonnice zawsze mają białe kreacje.