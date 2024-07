Ważne zasady w okresie wakacyjnym. "Koniecznie to zrób"

- Zawsze stosuj zasadę 10 sekund, może uratować twoje życie. Bez względu na to, czy wyjeżdżasz do miejscowości obok, czy na drugi koniec świata, zawsze pierwsze 10 sekund w nowym miejscu poświęć na obserwację otoczenia, ludzi i wyjść. Na wypadek sytuacji kryzysowej, niebezpiecznej, kiedy będziesz w dużym stresie, będziesz już to wiedział i dzięki temu cenne sekundy mogą uratować twoje życie - wytłumaczyła mł. insp. Małgorzata Sokołowska