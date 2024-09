Ważne zmiany dla podróżnych. Musisz wiedzieć, jeśli wybierasz się do Wielkiej Brytanii

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez rząd, obywatele krajów znad Zatoki Perskiej mogą ubiegać się o wydanie dokumentu od 27 listopada br., a obowiązek posiadania ETA zacznie dotyczyć ich od 8 stycznia 2025 r. Z kolei już od 2 kwietnia 2025 r. wymóg ten będzie także dotyczył obywateli krajów europejskich wjeżdżających bez wizy, włączając w to Polaków, którzy mogą składać wnioski od 5 marca 2025 r.

Należy również wspomnieć, że nowo wprowadzony dokument będzie można uzyskać po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 funtów (ok. 50 zł).

Osoby, posiadające ETA mogą wielokrotnie odwiedzać Wielką Brytanię przez dwa lata (lub do czasu wygaśnięcia paszportu), na maksymalnie sześciomiesięczne pobyty. Obejmuje to cele turystyczne, odwiedziny rodziny lub przyjaciół, wyjazdy biznesowe i krótkoterminowe studia. Dokument ten zezwala również na krótkotrwałe zatrudnienie dla osób z sektora kreatywnego oraz umożliwia transit przez terytorium kraju bez potrzeby przechodzenia przez kontrolę graniczną. Warto jednak pamiętać, że ETA nie uprawnia do długoterminowego pobytu, pracy, ubiegania się o zasiłki czy zamieszkania na podstawie częstych wizyt.