Wciąż popełniają te same błędy. Lista "grzechów" grzybiarzy

W razie wątpliwości co do jadalności zebranego grzyba można udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej z 19 takich stacji w Małopolsce są klasyfikatorzy i grzyboznawcy, którzy udzielą bezpłatnej porady. W poprzednim roku udzielili ponad 540 porad, a w tym – póki co – 50. Sanepid prowadzi kontrole miejsc obrotu grzybami i w zakładach wykorzystujących je do produkcji.