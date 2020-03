Wczasy na Zanzibarze. Egzotyka w najlepszym wydaniu

Turkusowe wody Oceanu Indyjskiego kryją pachnący przyprawami raj pełen plaż z niewiarygodnie miękkim piaskiem. Z roku na rok Zanzibar zyskuje na popularności wśród Polaków. Sprawdziliśmy, co ich tam przyciąga.

Wybrzeże zachwyca bielą piasku i błękitem wody.

Zanzibar będzie spełnieniem marzeń każdego, kto śni o wypoczynku na niebiańskich plażach w cieniu palm. Wybrzeże zachwyca bielą piasku i błękitem wody. Tutejsze wysokiej klasy hotele są kameralne. W większości leżą bezpośrednio przy plaży i są to kompleksy małych domków. Całość otoczona jest tropikalnym ogrodem. Na dodatek wczasy można zarezerwować w całkiem rozsądnych cenach. Czego chcieć więcej?

Jeśli wypoczynek oznacza dla nas całkowity relaks, to pewnie przyda się jeszcze wolny hamak na plaży, ewentualnie drink z parasolką. Jeśli jednak wolimy spędzać czas aktywnie i lubimy pozwiedzać, Zanzibar także nas nie zawiedzie. Odnajdą się tu zarówno fani sportów wodnych, jak i zwolennicy spacerowania z aparatem po zabytkowych miejscach.



- Warto podkreślić, że ceny wczasów na Zanzibarze jak na egzotykę są bardzo atrakcyjne. Możemy tam polecieć zarówno w sezonie zimowym, jak i latem. Last minute jest teraz nawet o połowę tańsze. W ofercie biur podróży znajdziemy wylot nie tylko z Warszawy, ale też z Katowic, Krakowa i Wrocławia - mówi Klaudyna Fudala z Wakacje.pl. Tygodniowe wczasy na Zanzibarze w 4-gwiazdkowym hotelu z 2 posiłkami dziennie kosztują od 4170 zł. Za opcję all inclusive należy zapłacić minimum 4700 zł. Ceny dotyczą wyjazdów w marcu. W sezonie letnim wyjazdy są odpowiednio droższe – od 4700 zł zaczynają się wczasy z 2 posiłkami, od 5400 zł – all inclusive.

Nie tylko plaża

Położona kilkadziesiąt km od wybrzeża Afryki wyspa może pochwalić się pięknymi rafami koralowymi. Wystarczy zanurzyć głowę pod powierzchnię wody, a naszym oczom ukażą się ryby w niesamowitych kolorach i kształtach. Poza nurkowaniem warto tutaj spróbować wind- czy kitesurfingu. W wielu miejscach woda jest płytka na szerokim odcinku, więc to idealne miejsce dla początkujących.

Pachnąca wyspa

Zanzibar nazywany jest wyspą przypraw. Kiedyś był goździkową potęgą, dziś na lokalnych plantacjach znajdziemy wszystko: pieprz, cynamon, gałkę muszkatołową, kurkumę czy kardamon.

Używamy ich codziennie w kuchni, ale raczej nie zastanawiamy się jak rosną. Wizyta na plantacji może być pełna niespodzianek i powinna być punktem obowiązkowym podczas wczasów na Zanzibarze. Przyprawy to zresztą jedna z najpopularniejszych pamiątek z tanzańskiej wyspy.



Kamienne miasto i niezwykła przyroda

Co wielu na pewno zaskoczy - na Zanzibarze urodził się Freddie Mercury. Do odwiedzenia Kamiennego Miasta, gdzie w miejskim szpitalu przyszedł na świat wokalista, zachęcamy jednak nie tylko fanów zespołu Queen. Stone Town to historyczne centrum miasta Zanzibar, które od 20 lat widnieje na liście UNESCO. Stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Tanzanii. Kryje cuda architektury, które łączą wpływy kultury arabskiej, indyjskiej, europejskiej i afrykańskiej. Większość budowli pochodzi z XIX wieku.

Tutejsze ulice są najczęściej tak wąskie, że nie mieszczą się na nich samochody. Najpopularniejszymi środkami transportu są rowery i motocykle. Należy wspomnieć, że Stone Town było niegdyś centrum handlu niewolnikami w basenie Oceanu Indyjskiego. Dziś w miejscu targu niewolnikami stoi katedra anglikańska. Za opłatą można ją zwiedzić, a przewodnik przybliży nam ten smutny aspekt w dziejach miasta.



Podczas pobytu na Zanzibarze warto się także wybrać do parku narodowego Jozani, gdzie żyje małpa gereza ruda, czy na Changuu - wyspę, która kiedyś była więzieniem, a dziś to królestwo wielkich żółwi lądowych. Do popularnych wycieczek należy także morskie safari, podczas którego można zobaczyć delfiny oraz wygrzać się na jednej z rajskich lagun.

Przed wyjazdem na Zanzibar warto wiedzieć, że od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje zakaz wwożenia, wywożenia, użytku oraz zakupu na terenie Tanzanii plastikowych oraz foliowych toreb.

