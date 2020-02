Wczasy w Egipcie. Porównujemy najlepsze kurorty

Hurghada, Sharm el Sheikh, Taba i Marsa Alam to najpopularniejsze kurorty kraju faraonów. Podpowiadamy, czym się różnią i który wybrać na wypoczynek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hurghada przyciąga turystów kilometrami szerokich i piaszczystych plaż (iStock.com)

Jest ciepło, blisko i tanio, a hotele działają pełną parą. Egipt to idealne miejsce dla osób, które w zimowych miesiącach chcą się wygrzać, nie wydając przy tym majątku. Tydzień w 4-gwiazdkowym hotelu z all inclusive spędzimy w lutym już za mniej niż 1500 zł.

W biurach podróży jest to od lat najpopularniejszy kierunek w sezonie zimowym. Mimo to kraj jest często niedoceniany – są tacy, którzy uważają, że Egipt to nuda i jego kurorty niczym się nie różnią. Wszędzie z pewnością możemy liczyć na słońce i wysokie temperatury, ale pozostałe atrakcje zależą od danego kurortu. Dziś podpowiadamy, jak wybrać swój idealny egipski kierunek.

Hurghada – idealna na rodzinne wakacje

Hurghada znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu. Nawet w najzimniejszym miesiącu, styczniu, średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C. Turystów kusi kilometrami szerokich i piaszczystych plaż. Większość tutejszych hoteli leży w pierwszej linii brzegowej, czyli nad samym morzem, co gwarantuje piękne widoki z balkonu i możliwość zażycia kąpieli w każdej chwili. Z Hurghady można wybrać się na wycieczkę fakultatywną do Luksoru ze słynną Doliną Królów oraz Kairu ze zwiedzaniem piramid w Gizie.

Hurghada jest świetnym miejscem dla fanów sportów wodnych. Znajdziemy tu liczne centra nurkowe, spróbujemy też kitesurfingu. Ze względu na łagodne zejście do morza ośrodek jest chętnie wybierany przez rodziny. To właśnie tu znajdziemy też najlepszą ofertę noclegową na wyjazdy z dziećmi – wiele hoteli ma własne aquaparki. Co nie znaczy jednak, że kurort nastawia się tylko na ten typ turysty. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że posiada również szeroką ofertę hoteli tylko dla dorosłych.

iStock.com Podziel się

Sharm El Sheikh – bajeczne rafy koralowe i egipska Ibiza

Sharm el Sheikh, drugi z najpopularniejszych kurortów Egiptu, znajduje się w południowej części półwyspu Synaj. Leży także nad Morzem Czerwonym, ale tutejsze wybrzeże znacznie się różni, linia brzegowa jest bardziej klifowa. Turystów przyciąga przede wszystkim przepięknymi rafami koralowymi. Znajdziemy tu najlepsze miejsca do nurkowania w kraju faraonów. Snurkowanie niedaleko brzegu też będzie ucztą dla oczu - zobaczymy kolorowe ryby i niezwykłą roślinność.

Sharm el Sheikh to świetne miejsce także dla osób, które w Egipcie chcą zakosztować życia nocnego. Poleca się przede wszystkim luksusową dzielnicę Naama Bay, nazywaną egipską Ibizą, która oferuje wiele możliwości rozrywek. Poza dyskotekami i klubami na turystów czekają kasyna i centra handlowe.

Warto dodać, że położenie na półwyspie Synaj sprawia, że oferta wycieczek fakultatywnych jest wyjątkowo interesująca – można się stamtąd wybrać do Jerozolimy albo Petry.

iStock.com Podziel się

Marsa Alam – spokojne wakacje i piękne rafy

Marsa Alam, w porównaniu do Hurghady i Sharm el Sheikh, to dużo spokojniejszy kurort. Znajduje się w południowej części wybrzeża Morza Czerwonego. Jest jednym z najmłodszych ośrodków turystycznych w Egipcie, dlatego oferta hotelowa jest bardziej ograniczona, a ceny ciut wyższe niż w wymienionych wcześniej miejscowościach. Ale dzięki temu w sezonie nie ma tu takich tłumów, a krajobraz jest bardziej dziewiczy. Na plaży Abu Dabbab wygrzejemy się w towarzystwie żółwi morskich. Można tu też zobaczyć krowy morskie i płaszczki.

Życie nocne nie jest bogate, znajdziemy kilka niewielkich klubów i restauracji. Fani aktywnego wypoczynku za to nie będą zawiedzeni. Oferta sportów wodnych jest szeroka, a rafy koralowe zachęcają do nurkowania. To także świetna baza wypadowa na wycieczki. Wybierzemy się stąd do Abu Simbel, Doliny Królów czy świątyni File.

iStock.com Podziel się

Taba – luksusowe hotele przy rafie koralowej

Spokojnie i rodzinnie jest także w Tabie, która ze względu na położenie nazywana jest "Bramą na Synaj". Znajduje się na północnym krańcu Zatoki Akaba, będącej częścią Morza Czerwonego. Położenie blisko Izreala (8 km od Ejlatu) i Jordanii (15 km od Akaby) stwarza doskonałe warunki do zwiedzania nie tylko półwyspu Synaj, ale także Jerozolimy czy Petry.

Podobnie jak w Marsa Alam, oferta hotelowa jest tu ograniczona, dominują luksusowe obiekty, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast nie ma tu miasta, więc poza hotelem nie możemy liczyć na infrastrukturę w postaci restauracji, centrów handlowych czy klubów. Cisza i spokój gwarantowane. Dodatkowo wiele obiektów oferuje prywatną plażę z dostępem do rafy koralowej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl