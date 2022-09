Weekend w Tatrach ze śniegiem na szczytach. Zaczęło się już rykowisko

Po słonecznym - ale wietrznym - piątku, zapowiadana jest pochmurna sobota. Z kolei w nocy z 17 na 18 września w Tatrach spodziewane są opady deszczu. Nadchodząca niedziela ma być zimna i również deszczowa. Temperatura spadnie do 1 st. C, a w nocy nawet do - 3 st. C.