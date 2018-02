"Weekend za pół ceny". Kolejna edycja już w marcu

Czwarta, ogólnokrajowa akcja "Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny" odbędzie się w dniach 9-11 marca. W jej ramach będzie można skorzystać z wybranych ofert turystycznych o 50 proc. taniej niż zwykle.

"Weekend za pół ceny" to świetna szansa dla całej branży turystycznej, aby zwłaszcza w okresie niskiego sezonu wypromować swoją ofertę poprzez przygotowanie jak największej liczby pakietów promocyjnych. A dla mieszkańców miast i turystów to oczywiście okazja, by sporo zaoszczędzić i skorzystać z ciekawych atrakcji.