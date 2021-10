Weekendowe oblężenie Zakopanego. Tłumy jak w sylwestra

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że niektóre szlaki piesze są zamknięte z powodu remontów. To m.in. czerwony szlak na odcinku: Kozia Przełęcz – Kozi Wierch – Przełączka nad Dolinką Buczynową (od 2 października 2021 r. do odwołania), czarny szlak na odcinku: Kozia Dolinka – Żleb Kulczyńskiego – Przełączka nad Dolinką Buczynową (od 2 października 2021 r. do odwołania), żółty szlak na odcinku: Dolina Pięciu Stawów - Kozia Przełęcz (od 2 października 2021 r. do odwołania) czy fragment Ścieżki nad Reglami na odcinku: Polana Kalatówki – do skrzyżowania z żółtym szlakiem z Doliny Białego (od 4 października 2021 r. do odwołania).