Węgry. Fala upałów. Nawet zwierzaki dostają lody

Naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller wprowadziła od środy 7 lipca do północy w piątek 9 lipca alert przed upałami. Średnia temperatura w czwartek już w prawie całym kraju przekraczała 29 st. C, a maksymalna wyniosła ponad 40 st. C w miejscowości Adony. Jest to rekord dla 8 lipca - poprzedni zanotowano w 2015 roku, kiedy było 39,3 st. C w Budakalasz na północ od Budapesztu.