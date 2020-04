"Wenecja należy do Wenecjan". Włoskie miasto już nie będzie takie samo

Odradzająca się natura

W połowie marca w internecie pojawiło się wiele zdjęć i filmików pokazujących, jak weneckie kanały stają się coraz bardziej przejrzyste, a na dotychczas obleganych placach i uliczkach zaczynają pojawiać się kępki trawy. Miłośnicy przyrody zaczęli mieć dużo powodów do radości.

- Pływała w pobliżu placu Świętego Marka, tylko kilka centymetrów pod powierzchnią wody - ekscytował się Andrea Mangoni, biolog pracujący na co dzień w Wenecji. To właśnie on sfilmował meduzę.