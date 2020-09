Wielka Brytania. Papugi usunięte z zoo. Zaczęły przeklinać

Papugi szare pojawiły się w zoo we Friskney w hrabstwie Lincolnshire na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii w połowie sierpnia. Początkowo 5 żako umieszczono w jednym pomieszczeniu, żeby mogły odbyć kwarantannę. Okazało się, że mówiące ptaki wykorzystały ten czas w izolacji na naukę. Nauczyły się nawzajem przeklinać, co początkowo wyprowadzało z równowagi jedynie pracowników zoo.

Przeklinające papugi - częsty "problem"

Steve Nichols, dyrektor zoo we Friskney, przyznaje otwarcie, że przeklinające papugi to dość powszechna sprawa. Zazwyczaj są to jednak pojedyncze osobniki, które używają przekleństw od czasu do czasu. - Raz na jakiś czas zdarza się jakaś, która przeklina, ale zawsze nas to bawi. Brzmi to dość komicznie - przyznaje Nichols, który pracuje w zawodzie już od 25 lat.