Wielkanoc 2021 pod palmami. Dokąd można polecieć w tym roku?

Przed nami kolejna nietypowa Wielkanoc. Wiele krajów nie przyjmuje turystów, siatki lotów są znacznie ograniczone. Chętnych na wyjazd jednak wciąż nie brakuje. Dokąd można się wybrać na początku kwietnia? Sprawdziliśmy ofertę biur podróży i linii lotniczych.

Początek 2021 roku rozpoczął się w wielu krajach Europy ostrym lockdownem. Trwa trzecia fala koronawirusa, co zmusza rządy do ciągłego przedłużania restrykcji. Sytuacja nie sprzyja podróżom - w wielu miejscach nawet zrobienie testu na COVID-19 nie wystarczy, bo po przyjeździe i tak trzeba poddać się kwarantannie, np. w Grecji.

W sezonie zimowym turyści chętnie więc wybierali egzotyczne kierunki, w których przy wjeździe nie obowiązywały żadne restrykcje - rekordy bił Zanzibar, Meksyk oraz Dominikana, które wpuszczały wszystkich bez testów.

Kwiecień to zazwyczaj idealny moment na bliższe wypady, np. na europejskie wyspy. Tegoroczna Wielkanoc jest jednak inna niż wszystkie - pandemia mocno ograniczyła ofertę i możliwości biur podróży czy linii lotniczych. Dokąd można polecieć w środku pandemii?

Wielkanoc 2021 - co oferują biura podróży?

Polacy powoli zaczynają rezerwować wyjazdy na okres świąt wielkanocnych. - W poprzednim tygodniu zanotowaliśmy dwukrotny wzrost sprzedaży wycieczek w tym terminie i w najbliższych tygodniach spodziewamy się zwiększonego zainteresowania wyjazdami na przełomie marca i kwietnia - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl.

Najwięcej Polaków, którzy chcą spędzić Wielkanoc pod palmami, wybiera Egipt. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również Turcja, do której biura podróży wznawiają wyloty w marcu.

- Wielkanoc możemy też spędzić w egzotycznych krajach, takich jak Dominikana, Meksyk, Zanzibar, Malediwy czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te trzy pierwsze kierunki nie wymagają od podróżnych wykonywania testów na obecność koronawirusa - dodaje Agata Biernat.

W ofercie biur podróży na początek kwietnia znajdziemy również wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie, do Chorwacji z dojazdem własnym czy propozycje wypoczynku w Polsce.

Wielkanoc 2021 - z testem czy bez?

Najpopularniejsze kierunki, czyli Egipt i Turcja wymagają od turystów testów. Jeśli decydujemy się na urlop w Egipcie, test PCR należy zrobić na 72 h przed wylotem lub na lotnisku, już po wylądowaniu nad Morzem Czerwonym. Część biur podróży finansuje turystom koszt badania na miejscu.

Tydzień all inclusive spędzimy w Egipcie od 1900 zł, a w najpopularniejszych 5-gwiazdkowych hotelach - z atrakcjami dla dzieci, aquaparkami i kompleksami basenów - ceny rozpoczynają się od 2300-2500 zł za osobę.

W marcu do oferty biur podróży wracają wyjazdy do Turcji. - Pierwszy lot jest zaplanowany na 6 marca. Ceny wielkanocnych wyjazdów rozpoczynają się od 1300 złotych za osobę – w opcji z wyżywieniem all inclusive - zdradza Agata Biernat.

Osoby podróżujące do Turcji są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Takie badanie należy wykonać na 72 h przed wylotem.

Bez testu wypoczniemy na Dominikanie od ok. 5 tys. zł, w Meksyku od ok. 6 tys. i na Zanzibarze od 5700 zł za ofertę all inclusive od osoby.

Wielkanoc 2021 - co oferują linie lotnicze?

Letnia siatka połączeń tanich linii standardowo rusza w marcu. Pandemia jednak rządzi się własnymi prawami. Kilka dni temu informowaliśmy, że zarówno Ryanair, jak i Wizz Air zdecydowały się w tym roku na wielu trasach z Polski latać dopiero od maja lub czerwca.

Nie oznacza to jednak, że nie ma w czym wybierać. - Linie lotnicze regularnie uzupełniają swoje siatki połączeń w oparciu o popyt i zainteresowanie klientów. W okresie wielkanocnym, a także przez cały kwiecień już teraz można znaleźć atrakcyjne oferty lotów do krajów europejskich - mówi Deniz Rymkiewicz z eSky.pl

Przykładowo Wizz Air zdecydował się na otwarcie niektórych tras w okolicach Wielkanocy. Będą dostępne przez ok. 2 tyg na przełomie marca i kwietnia, a potem znów zostaną zawieszone. Ruszą ponownie jak pozostałe połączenia z letniej siatki - w czerwcu. Dotyczy to m.in. lotów z Gdańska do Barcelony, z Katowic do Aten i Katanii, z Krakowa do Nicei i Larnaki czy z Warszawy do Alicante.

- Najlepsze cenowo są obecnie oferty do Włoch - mówi Rymkiewicz. - Warto zaznaczyć, że loty są realizowane z wielu polskich miast, co umożliwia podróże w kwietniu mieszkańcom nie tylko stolicy. Jedną z najciekawszych ofert jest lot do stolicy Włoch - Rzymu z Krakowa. Oprócz Rzymu można wyjechać z Krakowa do stolicy włoskiej Apulii - Bari. Z Katowic z kolei możemy wybrać się do stolicy mody - Mediolanu - dodaje.

Lot z Krakowa do Rzymu na Wielkanoc (30.03-6.04) kosztuje obecnie 189 zł w dwie strony (Ryanair).

Wybierając się do Włoch, należy pamiętać o obowiązujących aktualnie ograniczeniach - przy wjeździe niezbędny jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Warto również zaznaczyć, że Włochy akceptują zarówno testy PCR, jak i testy antygenowe, które są tańsze i szybsze w wykonaniu.

