Wielki powrót po latach. Mekka all inclusive może być jednym z hitów lata

- Zalet wypoczynku w Tunezji jest wiele. Jednym z powodów, dla których turyści wybierają ten kierunek, jest stosunkowo krótki lot, bo trwający niewiele ponad trzy godziny, a także możliwość rozpoczęcia podróży z lotnisk regionalnych. Loty do Tunezji są realizowane z Warszawy, Katowic, Gdańska, Wrocławia i Poznania - mówi Agata Biernat. - Kolejnym powodem jest dobry stosunek ceny do jakości. To jeden z tańszych bliskich kierunków, do których możemy wybrać się, by wypoczywać nad ciepłym morzem - mówi.