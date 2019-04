Wielkie otwarcie sezonu 2019 w Energylandii!

Już w tę sobotę – 6 kwietnia sezon na zabawę otwiera największy w Polsce Park Rozrywki Energylandia! Ten potrwa do 27 października zgodnie z kalendarzem otwarcia. Więcej szczegółów poniżej.

Co roku tysiące spragnionych nowych doświadczeń turystów dociera do tego królestwa radości i beztroski. Energylandia wpisuje się idealnie w nowy ruch turystyki kulturowej o rozrywkowym charakterze, wpływając na rozwój regionu i uatrakcyjniając jego ofertę. Przekraczając granicę Energylandii, można się w niej zatracić, zapomnieć o wszystkich troskach i dać się porwać nieograniczonemu szaleństwu.

Nowy sezon w świecie zabawy

W najbliższą sobotę od godziny 10:00 bramy radosnego świata ponownie zostaną otwarte. Już od 6 kwietnia Goście Energylandii znów będą mogli oddać się beztroskiej zabawie, która potrwa do 27 października. Zabawa w 4 strefach tematycznych, to nie wszystkie atrakcje, jakie dostarcza Park. Nie zabraknie również ciekawych pokazów kaskaderskich, koncertów i eventów specjalnych.

Rozwiązania usprawniające obsługę, nowe punkty gastronomiczne oraz zmiana aranżacji zieleni to tylko niektóre z elementów, które zostały dopracowane po to, aby zapewnić Gościom jeszcze większy komfort. Wybierając się do Energylandii warto pamiętać, że jeden bilet wstępu zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich zgromadzonych tu atrakcji i rozrywek.