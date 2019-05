Wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Energylandii – początek czerwca pełen niespodzianek

Energylandia zaprasza dzieci i ich rodziców na wielkie wydarzenie z dobrą zabawą, które potrwa aż dwa dni. 1 i 2 czerwca park rozrywki szykuje dla swoich małych i większych gości jeszcze więcej dobrej zabawy niż zwykle, o ile to w ogóle możliwe! Na odwiedzających czekają niespodzianki, konkursy, animacje i specjalne pokazy.

Są takie miejsca, jakie zostały stworzone z myślą o dzieciach. Każdy szczegół został w nich tak przemyślamy, by radować, rozwijać i angażować najmłodszych członków rodzin. To ich królestwo, w którym czują się niczym w bajce, nie chcąc go opuszczać. W warunkach kontrolowanej i bezpiecznej zabawy, czas płynie beztrosko, a dzieci piszczą z radości. Takie krainy istnieją i nawet nie trzeba ich daleko szukać. W Zatorze obok Krakowa zlokalizowana jest Energylandia – najnowocześniejszy park rozrywki w Polsce. Jeśli istnieje raj na ziemi, którego inspiracją są dzieci i dostarczenie im rozrywki, to Energylandia właśnie jest tym miejscem.

Żadna zabawka podarowana w prezencie z okazji Dnia Dziecka nie jest w stanie zapewnić takich emocji i przeżyć, jak pełne zaangażowanie wszystkich zmysłów podczas zabawy na całego w parku rozrywki. Na wspaniałe chwile bez odrobiny nudy mogą liczyć zarówno przedszkolaki, dzieci szkolne, licealiści oraz dorośli. Energylandia to przestrzeń, która zapewnia wielopoziomową zabawę dla wszystkich grup wiekowych. Zdecydowanie warto tu przyjechać z całą rodziną, a nawet zostać na noc - tym bardziej, że świętowanie potrwa aż dwa dni. Park zapewnia miejsca noclegowe na terenie Western Camp, z którego dojeżdża ciuchcia. Wyjazd do Energylandii można połączyć ze zwiedzaniem Krakowa i okolic, albo skupić się zupełnie na intensywnych doznaniach, jakie oferuje sam park.

Co oprócz konkursów z upominkami, animacji, specjalnych pokazów i innych niespodzianek, czeka na rodziny w Energylandii?