Wielkie zmiany w Paryżu. Chodzi o płynącą przez miasto Sekwanę

W 2024 r. w Paryżu odbędą się igrzyska olimpijskie, a dokładnie 26 lipca sportowcy mają zostać przetransportowani łodzią z Pont d’Austerlitz do Pont d’Iéna wzdłuż Sekwany. I to właśnie organizacja tej imprezy była powodem, dla którego władze Paryża postanowiły sprawić, aby rzeka znów była zdatna do kąpieli.