Wieś z powieści "Chłopi" istnieje naprawdę. Zaglądamy, co się tam dzieje dzisiaj

Można by się zastanawiać, dlaczego Władysław Reymont, spośród tylu wsi na terenach Polski, na miejsce akcji "Chłopów", wybrał akurat Lipce. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Pisarz dobrze znał to miejsce, ponieważ jako 21-letni młodzieniec trafił tu do pracy. Zatrudniony był jako dróżnik Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, która łączyła Warszawę z granicą zaboru austriackiego. Mieszkał tu i wykonywał swoje obowiązki przez pięć lat. To dość czasu, aby poznać wieś, jej mieszańców oraz okolicę.