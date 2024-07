Windowali ceny o 300 proc. Teraz proszą się o turystów

Te odwrotnie - rosną. Mówi się, że to nie ze względu na olimpiadę, ale prawda jest taka, że dzieje się to właśnie teraz. Np. za bilet dla osoby dorosłej na wieżę Eiffla do niedawna płaciliśmy 29,40 euro (ok. 126 zł). Teraz jest to 35,30 euro (ok. 152 zł). Do Luwru cena wejścia wzrosła z 17 do 22 euro (z 73 do 95 zł). Drożeją też bilety na komunikację miejską - jednorazowy bilet, który obowiązuje na metro, autobus, tramwaj czy pociąg w tej chwili kosztuje 2,15 euro, ale już w trakcie igrzysk będziemy musieli za niego zapłacić 4 euro (z 9,3 zł na 17,2 zł - dop. red).