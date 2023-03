Najlepsze kierunki na majówkę. Tam jest najtaniej

Majówka 2023 będzie rekordowa?

Na dodatek tegoroczna majówka tak się ułożyła, że aż grzech tego nie wykorzystać. - Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, by cieszyć się pięcioma dniami wolnego lub trzy, by zyskać aż dziewięć dni wakacji od pracy - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. Jeśli chcemy w tym czasie skorzystać z dni wolnych, spędzając je poza domem, nie warto odkładać decyzji o rezerwacji wyjazdu do ostatniej chwili. Wiele osób będzie chciało zrobić to samo, więc najatrakcyjniejsze oferty - czy to pod względem ceny, dostępności połączeń czy jakości hotelu - mogą wyprzedać się wcześniej - ostrzega.