Wizz Air wciąż lata. To dlatego, że linia ma specjalną misję do wykonania

Wizz Air, idąc za przykładem wielu innych linii lotniczych na świecie, angażuje się w bezpieczeństwo i pomoc w zwalczaniu epidemii COVID-19. Od drugiej połowy marca przewoźnik dostarcza z Chin sprzęt medyczny oraz testy na koronawirusa. Łącznie 7 samolotów zostało zaangażowanych do realizowania zamówień, których dokonał rząd Węgier.

Podróże do Chin wymagają szeroko zakrojonych przygotowań. To dlatego, że "landrynkowe" maszyny nigdy nie latały na tak odległe lotniska. W drodze do Państwa Środka załogi zatrzymują się na tankowanie w kazachskiej stolicy Nur-Sułtan. Z kolei w drodze powrotnej - w Irkucku w Rosji i w Nur-Sułtanie. Airbusy A321neo przetransportowały dotychczas 38 ton ładunku sprzętu ochronnego dla służby zdrowia na Węgrzech.