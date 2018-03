Wizz Air jest nie do zatrzymania. 70 nowych tras

Wizz Air rozpoczyna największy w historii linii wzrost operacyjny swojej siatki połączeń. W ciągu kolejnych 17 tygodni, w sumie 21 samolotów zostanie umieszczonych w europejskich bazach obsługując 700 dodatkowych wylotów tygodniowo i 70 nowych tras. Dla firmy to święto, dlatego ogłosiła promocję - tylko dziś 20 proc. zniżki na bilety dla wszystkich!

- Linia Wizz Air pozostaje wierna swojej misji polegającej na tym, aby podróże lotnicze miały możliwie najniższe ceny dostępne dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej, co umożliwia model biznesowy ULCC. Każdego roku coraz więcej klientów wybiera loty z Wizz Air korzystając z rozbudowanej siatki połączeń liczącej obecnie ponad 600 tras do 145 miejsc w 44 krajach. 70 nowych tras, które zostaną uruchomione w ciągu najbliższych 17 tygodni rozszerzy wybór możliwości podróży, co z kolei korzystnie wpłynie na rozwój relacji biznesowych i gospodarczych pomiędzy miastami, do których latamy. Nasza fantastyczna załoga serdecznie zaprasza na pokład samolotów WIZZ, należących do jednej z najmłodszych flot w Europie. - mówi Owain Jones, Dyrektor Korporacyjny w Wizz Air.