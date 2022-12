Wizz Air tnie trasy z Polski. Z jednego lotniska może całkiem znikąć

Co więcej, część tras będzie realizowana tylko do - mniej więcej - końca marca. Mowa o połączeniach z Lublina do Eindhoven i Oslo, z Poznania do Eindhoven i Paryża-Beauvais, ze Szczecina do Bergen oraz z Warszawy do Edynburga. Od 12 czerwca do 27 września 2023 roku nie będzie też lotów z Katowic do Abu Zabi, ale w tym czasie (dwa razy w tygodniu) polecimy tam z lotniska w Krakowie.