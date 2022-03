Wizz Air zmienia przepisy. Jednak nie na wszystkich trasach

Wizz Air nie podawał konkretnych dat do dziś. - Od 1 kwietnia noszenie maseczek będzie obowiązkowe podczas lotów Wizz Air z i do krajów, gdzie wciąż jest to wymagane przez lokalne przepisy prawa. Z kolei w sytuacji, gdy zarówno kraj wylotu, jak i przylotu nie mają takiego obowiązku, noszenie maseczki pozostanie osobistym wyborem każdego pasażera – poinformowała 30 marca Paulina Gosk z Wizz Aira.