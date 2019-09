Włochy. Lotnisko w Palermo ma wyjątkowego "policjanta"

Ma rok i dwa miesiące i całkiem niezłe dokonania na swoim koncie. Pomógł postawić zarzuty przemytu pieniędzy 26 osobom, a także skonfiskować ponad 160 tys. euro (ok. 690 tys. zł). Goro, bo tak ma na imię, służy na lotnisku Falcone-Borsellino w Palermo we Włoszech.

"La Stampa" informuje, że jest on pierwszym psem służącym na lotnisku Falcone-Borsellino jako tak zwany "cash-dog". Choć na terminalu można spotkać trzy inne psy policyjne, które wabią się: Ugo, Zaros, Alex, to one mają inną specjalność. Są przeszkolone w szukaniu narkotyków.