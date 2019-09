Włoski region Molise oferuje pieniądze nowym mieszkańcom. Miesięcznie nawet 3 tys. zł

Region Molise, leżący na wschód od Rzymu, wyludnia się coraz bardziej. Władze chcą zachęcić nowych mieszkańców do osiedlania się właśnie w tym miejscu. Przekonują dotacjami w wysokości 700 euro miesięcznie (ponad 3 tys. zł), ale nie ma nic za darmo.

To najszybciej wyludniający się region we Włoszech. Od 2014 r. wyjechało stąd ponad 9 tys. osób, a zdarzają się miejscowości, gdzie przez cały 2018 r. nie urodziło się ani jedno dziecko. Władze Molise chcą więc zachęcić potencjalnych nowych mieszkańców, oferując im dotacje.

- Chcemy żeby ludzie tutaj inwestowali. Mogą otworzyć dowolną działalność: piekarnie, restauracje, co tylko chcą. To sposób, aby tchnąć życie w nasze miasteczka, jednocześnie zwiększając ich populację - powiedział w rozmowie z "The Guardian" Donato Toma, szef regionu Molise, zaznaczając jednocześnie: - Gdybyśmy zaoferowali same pieniądze, byłby to kolejny gest charytatywny.