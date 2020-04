Włochy. W miasteczku Riccione plaże mogą zostać otwarte już w czerwcu

Będzie rezerwacja miejsc na plaży?

Burmistrz miasteczka odrzuca oskarżenia o brak rozwagi i lekceważenie epidemii koronawirusa. "To będą inne wakacje, w duchu większej uwagi i odpowiedzialności, ale jednak będą to wakacje" – skomentowała Renata Tosi.

Koronawirus we Włoszech

Liczba osób zakażonych koronawirusem we Włoszech wzrosła do prawie 180 tys. osób. W wyniku COVID-19 we Włoszech zmarło ponad 23,5 tys. pacjentów. Za wyleczonych uznaje się ok. 47 tys. osób. W regionie Emilia-Romania odnotowano 22,5 tys. przypadków zarażenia koronawirusem. Ponad 3 tys. pacjentów zmarło (dane z 20 kwietnia).