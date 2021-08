Włochy. Za dużo turystów w Ligurii. Korki, brak wody i miejsc na plaży

Liguria - możliwe ograniczenie liczby turystów

Co ważne, w przeciwieństwie do lat sprzed pandemii do Ligurii przyjeżdżają przede wszystkim Włosi. A jak podkreślają hotelarze, napływ jest znacznie wyższy niż przed rokiem mimo braku turystów z Ameryki czy tych przypływających na statkach pasażerskich.