Włoski lodowiec zmienił kolor na różowy. "Arbuzowy śnieg"

Lodowiec Presena we włoskich Alpach zmienił częściowo kolor na różowy. Stało się to – jak mówią badacze - za sprawą glonów, które przyśpieszają proces topnienia lodowca. Te same rośliny występują m.in. na Grenlandii.

Arbuzowy śnieg. Zdjęcie poglądowe (Getty Images)