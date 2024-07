WOPR apeluje. "Może zdecydować o życiu"

"Na koniec napiszemy wprost - pływając bez kamizelki, stawiacie prawdopodobnie całe swoje życie na jedną kartę, i to taką, że nie zdarzy się żadna nieprzewidziana sytuacja. Czy to rozsądne założenie, szczególnie na wodzie? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy państwu" - podsumowali ratownicy, skłaniając czytelników do refleksji na temat bezpieczeństwa.