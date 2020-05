Wracają rowery miejskie. M.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi

Zgodnie z opublikowanym we wtorek komunikatem spółki, w maju 2020 r. na ponad 1,3 tys. stacjach w ok. 40 miastach w całej Polsce czekać będzie na użytkowników ponad 15 tys. rowerów miejskich.

"Przerwa spowodowana wprowadzonym przez rząd zakazem użytkowania publicznych rowerów miejskich dobiega końca. Rząd przychylił się do apeli i w najnowszym rozporządzeniu epidemicznym zniósł zakaz korzystania z miejskich wypożyczalni rowerowych" – podaje PAP.

O północy z wtorku na środę systemy Nextbike Polska zostały uruchomione w: Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Katowicach, Kołobrzegu, Komornikach, Koninie, Koszalinie, Legnicy, Lublinie, Luboniu, woj. łódzkim, Markach, Piasecznie, Poznaniu, Pruszkowie, Siemianowicach Śląskich, Szamotułach, Tarnowie, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Wracają rowery miejskie

W kolejnych dniach firma zapowiada zaopatrzenie w rowery 7 miast. Są to: Płock, Żyrardów, Tychy, Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Otwock i Kędzierzyn-Koźle. Firma deklaruje w ogłoszonym komunikacie dezynfekcję newralgicznych elementów rowerów, takich jak: kierownice, siodełka, linki, manetki oraz terminale co najmniej dwa razy dziennie. Firma zachęca przy tym do samodzielnego dezynfekowania powierzchni przed i po użytkowaniu sprzętu.