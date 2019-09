"Dzień zrujnowany przez zwykłą hulajnogę". Użytkownicy łamią przepisy i nie dbają o sprzęt

Ani to pojazd, ani to pieszy - nadal nie wiadomo jak egzekwować hulajnogi elektryczne w świetle prawa. Tymczasem użytkownicy hulają sobie w najlepsze, często nie dbając o zasady ruchu drogowego, pieszych i nie szanując sprzętu.

Status prawny

Ministerstwo Infrastruktury wciąż nie wprowadziło zmian w przepisach drogowych, które mogłyby regulować zasady użytkowania hulajnóg elektrycznych. Nie wiadomo jeszcze jaki będzie ich status prawny. Albo zostaną one sklasyfikowane jako urządzenia transportu osobistego, albo jako rower. Zakwalifikowanie ich do kategorii motorowerów pozostaje niemożliwe, ponieważ w świetle rozporządzenia unijnego motorower musi mieć co najmniej jedno miejsce siedzące.