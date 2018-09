Wrześniowy hit Polaków. Chorwacja i najciekawsze kurorty

Chorwacja jesienią to sprawdzające się rozwiązanie na późny urlop, zwłaszcza, jeśli uwzględnimy związane z tym kierunkiem turystycznym statystyki biur podróży i ilość corocznych wyjazdów Polaków w tym okresie na własną rękę. Oto wrzesień w Chorwacji!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Miejscowość Pomena na wybrzeżu Chorwacji (Instagram.com, Fot: joseru_wanderlust)

Dlaczego Chorwacja?

Nasi rodacy uwielbiają Chorwację. A niejednokrotnie na kolejne wakacje w następnym roku wybierają te same piękne zakątki. Najchętniej podróżujemy do Chorwacji własnym samochodem, gdyż to rozwiązanie opłaca się najbardziej, dojazd jest bardzo dobry, a na miejscu nie jesteśmy wówczas skazani ani na wycieczki fakultatywne, ani na kosztowne wynajmowanie auta czy skutera. Dostępne są też oczywiście zorganizowane wycieczki autokarowe oraz z bezpośrednimi przelotami samolotami, co również bywa korzystne cenowo, jeśli odpowiednio poszukamy bądź skorzystamy z dobrej oferty typu Chorwacja last minute, także w formule all inclusive.

Shutterstock.com Podziel się

Poza bezproblemowym dojazdem Polaków przyciąga w tę część Bałkanów pewna pogoda, nawet jesienią, sielska atmosfera, wspaniałe warunki do plażowania, ciepłe Morze Adriatyckie, dużo zieleni, imponujące zabytki, piękny krajobraz i bajeczne widoki. Nie wspominaliśmy jeszcze o obszernej bazie noclegowej oraz kuchni regionalnej z pysznymi potrawami, typowo bałkańskimi.

Makarska w Dalmacji

Nadmorski kurort Makarska na lokalnej riwierze to z jednej strony malownicze wybrzeże, a z drugiej masyw górski Biokovo, spotykający się miejscami bezpośrednio z morskimi falami. Zatłoczone latem miasteczko nie zamiera również wczesną jesienią. Będzie tutaj jednak już znacznie spokojniej i możemy skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej na urokliwej starówce albo na samym nabrzeżu, gdzie sporty wodne w ciepłym morzu da się uprawiać aż do późnej jesieni.

Shutterstock.com Podziel się

W ślicznej Makarskiej kwitnie życie nocne, a liczne nocne kluby czynne są do białego rana. Ta część Dalmacji Środkowej uchodzi za jeden z najpiękniejszych zakątków w całym kraju, a oprócz największego miasteczka rejonu turyści szczególnie chętnie odwiedzają również inne pobliskie kierunki, takie jak chociażby Podgora, Brela, Gradac czy Baška Voda. Kurort uwielbiany jest także ze względu na plaże, które częściowo są dostępne od strony lądu, a momentami dobrze ukryte pomiędzy strzelistymi klifami i wysokimi skałami.

Sv. Filip i Jakov w Dalmacji

Kolejną wspaniałą miejscowością na terenie słonecznej Dalmacji, dodatkowo szalenie popularną wśród Polaków, jest Sv. Filip i Jakov, usytuowana w ładnej zatoczce. To stosunkowo spokojna miejscowość, bez nadmiaru rozrywek i okazji do szaleństw do białego rana. Urlop tutaj będzie idealną okazją do beztroskiego wypoczynku nad czystym morzem oraz delektowania się bałkańską kuchnią i lokalnym folklorem, co spodoba się osobom poszukującym podczas wczasów relaksu. Sv. Filip i Jakov będzie dobrym wyborem dla osób starszych i rodzin z małymi dziećmi.

Instagram.com Podziel się

Sv. Filip i Jakov to doskonała baza wypadowa po malowniczej okolicy, zwłaszcza, gdy wybierzemy wakacje w Chorwacji z dojazdem własnym. Rejon jest świetnie skomunikowany także pod względem komunikacji autobusowej i bardzo atrakcyjny turystycznie. Można się stąd wybrać chociażby do Biogradu, Zadaru czy też na niedalekie Wyspy Kornackie.

Umag na Istrii

Miejscowość Umag na wyspie Istria stanowi jedną z ciekawszych i chętniej wybieranych lokalizacji na urlop w Chorwacji. Świetne położenie, niezapomniane widoki oraz obszerna baza noclegowa to główne zalety tego bałkańskiego kurortu, tak zatłoczonego w sezonie letnim. Na turystów jak magnes działają również ładne plaże wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego, nowoczesna marina i malownicza starówka z wąskimi uliczkami i średniowieczną zabudową. Jest tutaj i plaża piaszczysta, z ciemnym piaskiem, łagodnym przez bardzo długi odcinek wejściem do wody oraz widokiem na niedaleką lagunę, i sąsiednia długa, żwirkowa, przyjemnie zacieniona, tuż obok której widnieją skałki. Łącznie Umag dysponuje kilkunastoma plażami, a w rekordowych pod tym względem sezonach wakacyjnych nawet 10 z nich otrzymuje prestiżowy certyfikat Błękitnej Flagi. Jeśli nie zdążyliście z urlopem w czasie wakacji, wczesna jesień będzie idealną okazją, aby nieco odpocząć w znacznie niższych cenach w tym europejskim zakątku.

To właśnie Umag na terenie żupanii istryjskiej jest gospodarzem znanego turnieju tenisowego Croatia Open (ATP Umag), przyciągającego największe gwiazdy z branży i licznych fanów sportu na kortach ziemnych. To portowe miasteczko na północy kraju nazywa się bramą Chorwacji do Europy. Nawet już w czasach rzymskich właśnie Rzymianie tłumnie ściągali do Umag do swoich okazałych letnich rezydencji. Doskonale odzwierciedla to stara część Umag, gdzie po dziś zobaczymy właśnie zachowane poweneckie domy.

Chorwacja jesienią przyciąga możliwością spędzenia urlopu całą rodziną z pewną pogodą i plażowania pod wciąż gorącym słońcem na ładnych plażach. Jeśli wybierzecie którąś z opcji z dojazdem własnym, oszczędzicie najwięcej.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.