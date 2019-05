Wybierasz się na Capri? Uważaj, bo możesz wrócić z mandatem

Od maja 2019 r. na popularnej wyspie Capri obowiązują nowe przepisy. Chodzi o walkę z zanieczyszczeniem środowiska oraz ochronę flory i fauny na wyspie. Warto zapoznać się ze zmianami. Za ich nieznajomość możesz słono zapłacić.

Niewielka wyspa Capri to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Duże wrażenie robią znajdujące się na wyspie jaskinie, w tym ta najpopularniejsza – Lazurowa Grota. Nie bez znaczenia są także niezwykłe plaże.

Są one zazwyczaj niewielkie i charakteryzują się trudnym dostępem do wody. Na szczęście nikomu to nie przeszkadza – piękne widoki, a szczególnie otaczające plaże skały wapienne, rekompensują te utrudnienia.