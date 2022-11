Wybrali najgorsze lotniska. Polskie porty wysoko w zestawieniu

Zarówno w zestawieniu światowym, jak i europejskim, pierwsze, tym razem wyjątkowo niechlubne miejsce, zajęło brytyjskie lotnisko w Menchesterze. Jest to trzeci co do wielkości port lotniczy w Wielkiej Brytanii - po londyńskim Heathrow i Gatwick. Obsługuje aż 29,4 mln pasażerów rocznie, a prawie 82,5 proc. opinii pozostawionych w Internecie wskazuje, że to właśnie to lotnisko jest najbardziej przytłaczające dla podróżnych. Turyści najczęściej krytykowali długie kolejki i brak wystarczającej liczby personelu naziemnego, a także niski poziom świadczonych usług.