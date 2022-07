Wybrali się autem do Grecji. Nieprzyjemna niespodzianka na granicy

Ostatecznie Kaja zadzwoniła do swojego ubezpieczyciela w Polsce, który wystawił zieloną kartę za darmo (na rok) i przesłał mejlem. Bez internetu była ona jednak bezużyteczna. "W końcu zlitowali się pracownicy, którzy dali nam Wi-Fi, dzięki czemu ściągnęliśmy papierek. (...) No i przejechaliśmy. 1,5 h później. Mając w kieszeni 50 euro. Więc jeśli planujecie ten przejazd uważajcie. Organizujcie sobie zieloną kartę na Macedonię, bo inaczej skroją was w świetle prawa na granicy" - ostrzega w poście Szafrańska.