Wybrano najlepsze oscypki 2022. Zwycięzca wcale nie jest z Zakopanego

Te wędzone serki to przekąska charakterystyczna dla polskich gór. W szczególności znają ją turyści przyjeżdżający do Zakopanego - jednego z najpopularniejszych miast pod Tatrami. W tym roku odbyła się już XIII edycja Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. Ostatniego dnia tego wydarzenia, wybierane są najlepsze oscypki roku. Co ciekawe, zwycięzca wcale nie jest z Zakopanego.