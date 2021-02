Wyciągi narciarskie. Istnieje coraz większa obawa, że zostaną ponownie zamknięte

Rząd przywróci obostrzenia?

Co przyczyniło się do wzrostu liczby osób zarażonych COVID-19? Według "DGP" widoczny od kilku dni wzrost zachorowań to efekt otwarcia szkół dla klas nauczania początkowego, otwarcia galerii handlowych, ale także sprzyjającej wirusowi pogody. Potrzeba jeszcze ok. tygodnia, aby móc ocenić, jaki wpływ na sytuację epidemiczną w naszym kraju miało poluzowanie obostrzeń dotyczących otwarcia hoteli i stoków.