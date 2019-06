Wycieczki last minute. Podpowiadamy, gdzie jechać

W tym roku ceny zagranicznych wycieczek różnią się od tych z poprzedniego sezonu. Ofert podróży last minute jest mniej, co w praktyce oznacza, że tylko szczęściarze zarezerwują tegoroczne wakacje np. za 800 zł. Jakie są ceny i przeceny ofert na najbliższy tydzień? Sprawdzamy to z portalem Wakacje.pl.

Ceny wycieczek last minute zmieniają się nawet częściej niż raz na dobę (Shutterstock.com)

Ostatnie miejsca w niższej cenie

Wycieczki last minute to nic innego jak oferty z katalogów biur podróży, tyle że kupujemy ostatnie miejsca w samolocie czy hotelu - z wylotem za kilka czy kilkanaście dni, a nawet tego samego dnia. To pełnowartościowy "produkt" w niższej cenie, nierzadko niższej nawet o połowę.

Na najbliższy tydzień w Bułgarii kupimy wycieczki tańsze nawet o 58 proc. Im bliżej do wylotu, tym zazwyczaj wyższa przecena. – W czasie wyprzedaży oferta biur podróży nadal jest zróżnicowana, ale wybór jest mniejszy. Ma to swoje plusy i minusy. O ile minusem może być to, że wylot nie jest z najbliższego lotniska od naszego miejsca zamieszkania, o tyle plusem możliwość trafienia pokoju o podwyższonym standardzie, np. typu suit, w cenie pokoju standardowego – mówi Klaudyna Fudala z Wakacje.pl.

Ceny wycieczek last minute zmieniają się nawet częściej niż raz na dobę, a pula wyjazdów biur podróży jest jedna dla całego kraju. Nie bez powodu mówi się więc o "polowaniu" na last minute, bo tu obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Jakie są ceny wakacji last minute na najbliższy tydzień (wylot od 24 czerwca, powrót do 7 lipca)? Porównujemy ceny wakacji na 7 dni, samolotem i z wyżywieniem.

Grecja

Ceny wycieczek z wyżywieniem (2 razy dziennie lub all inclusive) zaczynają się od ok. 1800 zł za osobę. Takie ceny są m.in. na Korfu czy na Riwierze Olimpijskiej (zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazdkowym). Od 2000 zł zaczynają się ceny wycieczek na Kos, Rodos, Kretę czy Lefkadę. Za wysokiej klasy hotele 4- i 5-gwiazdkowe w formule all inclusive z bardzo dobrymi opiniami i poleceniami klientów zapłacimy od 2500-3000 zł za osobę. Na najbliższy tydzień można znaleźć oferty przecenione nawet o 43 proc., jednak częściej spotkamy takie z obniżką 20-25 proc.

Turcja

Ceny wakacji z przelotem i wyżywieniem w hotelu od 3 gwiazdek zaczynają się od 1270 zł. Tyle możemy zapłacić za wakacji w najpopularniejszej na Riwierze Tureckiej Alanyi. Tu znajdziemy oferty przecenione nawet o połowę. Oferty w najpopularniejszych hotelach w Side czy Alanyi kosztują od 2100 zł. W zależności od tego, czy szukamy ofert najtańszych, czy najbardziej polecanych przez klientów, wybierzmy sortowanie wg popularności lub ceny.

Egipt

Wzięliśmy pod lupę wycieczki w hotelach 4 i 5-gwiazdkowych, bo takie są najczęściej wybierane na tym kierunku. Wakacje w Tabie, Hurghadzie czy Sharm el Sheikh zaczynają się od 1650 zł od osoby. Przeceny w popularnych hotelach sięgają kilkunastu procent, chociaż można spotkać oferty przecenione nawet o 45 proc.

Bułgaria

To kierunek z najniższą ceną za tygodniowe wakacje samolotem, z wyżywieniem i z noclegiem w hotelu 3-gwiazdkowym. Ceny zaczynają się od 1180 zł za osobę (wyżywienie HB). Wycieczki z opcją all inclusive zaczynają się od 1430 zł za osobę. W takiej cenie znajdziemy oferty zarówno w Złotych Piaskach, jak i Słonecznym Brzegu. W Bułgarii poziom przecen jest wysoki, obniżki sięgają nawet 58 proc.

Hiszpania

W tym zestawieniu Hiszpania wypada najdrożej, co nie jest żadnym zaskoczeniem – tak sytuacja wygląda każdego roku. Ceny wycieczek w przeglądanych przez nas parametrach zaczynają się od 1750 zł. Są to jednak wyjazdy do hotelu z 3 gwiazdkami i wyżywieniem 2 razy dziennie - na Majorce czy na Costa Brava. Za wakacje w ulubionych hotelach Polaków na Teneryfie, Fuerteventurze czy Costa del Sol zapłacimy od ok. 2600 zł od osoby. Przeceny w Hiszpanii są dość spore – od kilkunastu do ok. 40 proc.

