Wycieczkowcem w piękny rejs. W te miejsca szczególnie warto się wybrać

Jak połączyć morską przygodę z komfortowymi warunkami wypoczynku i możliwością zwiedzania najpiękniejszych zakątków Europy i świata podczas jednego wyjazdu? To proste – wystarczy wybrać się na rejs statkiem wycieczkowym. Ceny tego typu podróży bywają wręcz niższe od tradycyjnych form wakacji, a potencjalne wrażenia – absolutnie wyjątkowe.

Wycieczkowce, szczególnie te największe i najbardziej nowoczesne, bywają atrakcją samą w sobie i fascynującym dziełem współczesnej techniki, nic dziwnego więc, że wpływając do portów, wzbudzają zainteresowanie i podziw. Najbardziej spektakularne jednostki śmiało można nazwać miastami na morzu – poza efektownymi restauracjami i tarasami słonecznymi bywają na nich również baseny, dyskoteki, siłownie, salony piękności, strefy spa, sale kinowe, a nawet boiska, kasyna, czy ścianki wspinaczkowe. Wszystko po to, by czas pomiędzy kolejnymi portami mijał podróżnym bez ani chwili nudy.

Ważna informacja – na rejsach statkami kursującymi między portami Kanarów dostępne są opcje All-Inclusive, zapewniające wyżywienie w podobnej formule jak w przypadku wielkich resortów wakacyjnych w Turcji czy Egipcie. Ceny? Wręcz zaskakująco korzystne. Ceny pełnych pakietów w okresie jesienno-zimowym, obejmujących tygodniowe rejsy z pełnym wyżywieniem i przelot do i z portu początkowego zaczynają się już od ok. 3 tys. złotych w przypadku mniejszych statków. Podkreślmy, że w tym okresie na atlantyckich wyspach pogoda przypomina polską słoneczną wiosnę, a momentami wręcz łagodne lato.

- Rejs wycieczkowcem to fascynujące doświadczenie, coś zupełnie innego niż wakacje w tradycyjnej, "stacjonarnej" formie – mówi Katarzyna Walczak z portalu turystycznego Wakacje.pl. – To świetna propozycja zarówno dla tych, którzy preferują intensywny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu, jak i dla tych pragnących po prostu odpocząć w niebanalnej scenerii. Specyfika rejsu sprawia, że codziennie mamy okazję zobaczyć coś zupełnie nowego, co jest atutem nie do przecenienia. W każdym kolejnym porcie można wybrać się na zwiedzanie okolicy – czy to w ramach wycieczek fakultatywnych, czy indywidualnie.