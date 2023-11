Wyjątkowa perła na Dolnym Śląsku. Jej kupnem interesował się Michael Jackson

Jeśli będziecie kiedyś w okolicach Legnicy lub Wrocławia, zboczcie koniecznie z drogi łączącej te dwa miasta i wjedźcie do Lubiąża. Dzisiaj jest to niewielka wieś położona w zakolu Odry, jednak przez 600 lat Lubiąż był jeśli nie potężnym, to na pewno bardzo znaczącym miastem na Dolnym Śląsku. To co zostało z dawnych czasów spowoduje, że poczujecie, co znaczy stwierdzenie "zapiera dech w piersiach".